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Петербургские трамваи назвали «Слоном», «Пчелкой», «Тигром» и другими животными

В Петербурге трамваи назвали в честь животных. «Имена» средства передвижения получили не случайно. Обосновано это внешним видом и устройством. О сравнении транспорта с представителями животного мира поделились в комитете по транспорту Северной столицы.

Трамвай ЛМ-49 получил прозвище «Слон» за свой внушительный вес, который составляет 15,5 тонны. Кроме того, тяжеловес обладает характерной окраской с применением цвета слоновой кости.

«Дельфин» — именно такое название получил модернизированный трамвай ЛМ-68М. Характерная маска кабины напоминает улыбку морского млекопитающего.

Вагон трамвая модели 71−134 (ЛМ-99К) прозвали «Кузнечик» за свою первоначальную окраску в зеленый цвет.

«Пчелкой» наименовали ЛМ-99АВН. Транспорт, в свою очередь, был назван так из-за оформления проекта вагона. Зеркала заднего вида можно было сравнить с усиками насекомого.

Новый односекционный трамвай модели 71−911ЕМ стал «Львенком». Его вагоны оснащены системой активной безопасности и помощи водителю.

В августе 2019 года на трамвайных линиях Петербурга появился еще один зверек. «Тигр» имеет окраску, напоминающую шкуру полосатого животного.

Помимо транспорта, «Носорогом» прозвали аварийно-восстановительную службу. Официально такое название она носит с 15 сентября 2022 года, а получила его за стилизованное изображение африканского животного на эмблеме АВС при ее создателе Александре Майорове.