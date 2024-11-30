Петербургские трамваи назвали «Слоном», «Пчелкой», «Тигром» и другими животными

Трамвай ЛМ-49 получил прозвище «Слон» за свой внушительный вес, который составляет 15,5 тонны. Кроме того, тяжеловес обладает характерной окраской с применением цвета слоновой кости.
«Дельфин» — именно такое название получил модернизированный трамвай ЛМ-68М. Характерная маска кабины напоминает улыбку морского млекопитающего.
Вагон трамвая модели 71−134 (ЛМ-99К) прозвали «Кузнечик» за свою первоначальную окраску в зеленый цвет.
«Пчелкой» наименовали ЛМ-99АВН. Транспорт, в свою очередь, был назван так из-за оформления проекта вагона. Зеркала заднего вида можно было сравнить с усиками насекомого.
Новый односекционный трамвай модели 71−911ЕМ стал «Львенком». Его вагоны оснащены системой активной безопасности и помощи водителю.
В августе 2019 года на трамвайных линиях Петербурга появился еще один зверек. «Тигр» имеет окраску, напоминающую шкуру полосатого животного.
Помимо транспорта, «Носорогом» прозвали аварийно-восстановительную службу. Официально такое название она носит с 15 сентября 2022 года, а получила его за стилизованное изображение африканского животного на эмблеме АВС при ее создателе Александре Майорове.