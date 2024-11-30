Белстат сказал, что минчане тратят больше денег на продукты, чем жители регионов. Это следует из брошюры «Удельный вес города Минска в общереспубликанских основных социально-экономических показателях в январе-октябре 2024 года», опубликованной на официальном сайте Национального статистического комитета.
Согласно опубликованным данным, средний возраст жителя Минска составляет 40,6 лет. Также сказано, что на покупку продуктов питания домашние хозяйства столицы использовали денег больше, чем домашние хозяйства в среднем по стране на 15,5%.
В организации заметили, что минчане выбирают белорусские продукты. Из данных следует, что магазины в период с января по сентябрь 2024 года продали 72,5% продуктов питания отечественного производства.
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