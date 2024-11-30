Белстат сказал, что минчане тратят больше денег на продукты, чем жители регионов. Это следует из брошюры «Удельный вес города Минска в общереспубликанских основных социально-экономических показателях в январе-октябре 2024 года», опубликованной на официальном сайте Национального статистического комитета.