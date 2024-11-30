Украина запросила у пяти стран помощь с поставками электроэнергии

С начала года украинские власти сообщили о повреждениях или уничтожениях уже десятков энергообъектов, включая ДнепроГЭС, Трипольскую ТЭС, Бурштынскую ТЭС, Змиевскую ТЭС, харьковскую ТЭЦ-5 и др. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об ударах по объектам энергетики Минобороны отчиталось и 30 ноября.