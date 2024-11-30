Украина запросила у пяти стран помощь с поставками электроэнергии

По данным ведомства, из-за ударов по украинской энергетической системе 28 ноября была обесточена одна из двух линий питания атомной электростанции (АЭС).
«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт·ч и мощностью 1165 МВт», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что энергетики уже возобновили питание для почти 343 тыс. потребителей и призвали к рациональному и экономному потреблению электроэнергии.
Ранее в ноябре Тhe Times писала, что на Украине в результате атак с воздуха повреждено или разрушено около 80% объектов энергетической инфраструктуры. Без их надлежащей защиты страну ждет тяжелая зима, говорилось в материале. С похожей оценкой выступали украинские власти, в том числе министр энергетики Герман Галущенко и президент Владимир Зеленский.
С начала года украинские власти сообщили о повреждениях или уничтожениях уже десятков энергообъектов, включая ДнепроГЭС, Трипольскую ТЭС, Бурштынскую ТЭС, Змиевскую ТЭС, харьковскую ТЭЦ-5 и др. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об ударах по объектам энергетики Минобороны отчиталось и 30 ноября.
Президент России Владимир Путин называл удары по украинским объектам вынужденным ответом на аналогичные действия со стороны Киева. Он также охарактеризовал это как часть демилитаризации, пояснив, что удары по энергообъектам влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины.