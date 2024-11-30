Росавиация предупредила о дефиците топлива для самолетов на Кубе

Он отметил, что авиационные власти Кубы выпустили два извещения NOTAM с предупреждениями о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро. Он сохранится в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.