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Росавиация предупредила о дефиците топлива для самолетов на Кубе

Программа полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой может быть скорректирована из-за временного дефицита топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Reuters

Он отметил, что авиационные власти Кубы выпустили два извещения NOTAM с предупреждениями о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро. Он сохранится в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.

Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind, уточнил Кореняко.

«Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний России», — добавил он.

Nordwind пояснила в телеграм-канале, что аэропорты республики в этот период не будут заправлять самолеты авиационным топливом.

«На текущий момент авиакомпания Nordwind ожидает официального подтверждения заправки авиационным топливом в аэропорту Варадеро, с целью выполнения рейса по маршруту N4 556 Варадеро — Шереметьво от 01.12.2024», — отметили там.

Рейс N4 555 из Москва в Варадеро от 30 ноября (Шереметьево) задерживается по этой причине, сообщили в авиакомпании. Там добавили, что информацию относительно следующих рейсов на Кубу и обратно в Россию до пассажиров доведут дополнительно.

РБК направил запрос в Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР), туроператорам «Интурист», Tez tour, Space travel, Fun&Sun и Coral Travel.

Материал дополняется.

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