Росавиация предупредила о дефиците топлива для самолетов на Кубе

Он отметил, что авиационные власти Кубы выпустили два извещения NOTAM с предупреждениями о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро. Он сохранится в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.
«Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний России», — добавил он.
Nordwind пояснила в телеграм-канале, что аэропорты республики в этот период не будут заправлять самолеты авиационным топливом.
«На текущий момент авиакомпания Nordwind ожидает официального подтверждения заправки авиационным топливом в аэропорту Варадеро, с целью выполнения рейса по маршруту N4 556 Варадеро — Шереметьво от 01.12.2024», — отметили там.
Рейс N4 555 из Москва в Варадеро от 30 ноября (Шереметьево) задерживается по этой причине, сообщили в авиакомпании. Там добавили, что информацию относительно следующих рейсов на Кубу и обратно в Россию до пассажиров доведут дополнительно.
РБК направил запрос в Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР), туроператорам «Интурист», Tez tour, Space travel, Fun&Sun и Coral Travel.
Материал дополняется.