Эксперт оценила вероятность снижения цен на жилье

В ближайшее время не стоит ожидать резкого падения цен на недвижимость в России, так считает эксперт в области недвижимости и юрист Анна Писанкова.
По словам Писанковой, сейчас рынок недвижимости еще не достиг критической отметки, при которой застройщики сталкивались бы с серьезными проблемами в продаже своих объектов. В России продолжают действовать такие программы, как семейная и IT-ипотека, а также предлагаются рассрочки на выплаты за жилье.
Эксперт добавила, что компании могут предлагать скидки на объекты, находящиеся в продаже долгое время, однако не следует ожидать резкого снижения цен на квартиры, вплоть до 50%.
В свою очередь, финансовый советник Анна Веденеева обратила внимание на возможные изменения в ипотечном кредитовании к 2025 году. Она отметила, что Банк России планирует снизить ключевую процентную ставку, передает Лента.ру.