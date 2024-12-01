Эксперт оценила вероятность снижения цен на жилье

По словам Писанковой, сейчас рынок недвижимости еще не достиг критической отметки, при которой застройщики сталкивались бы с серьезными проблемами в продаже своих объектов. В России продолжают действовать такие программы, как семейная и IT-ипотека, а также предлагаются рассрочки на выплаты за жилье.