По двум пригородным воронежским маршрутам пустят новые автобусы с зарядками для телефонов

Как сообщили накануне, 29 ноября, в Телеграм-канале «Город и транспорт», автобусы KAMAZ-Vega будут оснащены электронным табло. Также воронежцы смогут зарядить свои мобильники прямо в салоне, так как автобусы оборудованы USB-разъемами. Новый современный транспорт также оборудован низкопольной задней площадкой для удобства пассажиров.
В ближайшее время новые автобусы выйдут на линии.
Напомним, автобусы № 312а курсируют от Юго-Западного рынка Воронежа в Новую Усмань, а № 312Д связывает Новую Усмань с Отрожкой.