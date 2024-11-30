Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По двум пригородным воронежским маршрутам пустят новые автобусы с зарядками для телефонов

Старенькие «Газели», которые ранее обслуживали пригородные маршруты № 312а и № 312д, в ближайшее время заменят новым автобусами средней вместимости.

Как сообщили накануне, 29 ноября, в Телеграм-канале «Город и транспорт», автобусы KAMAZ-Vega будут оснащены электронным табло. Также воронежцы смогут зарядить свои мобильники прямо в салоне, так как автобусы оборудованы USB-разъемами. Новый современный транспорт также оборудован низкопольной задней площадкой для удобства пассажиров.

В ближайшее время новые автобусы выйдут на линии.

Напомним, автобусы № 312а курсируют от Юго-Западного рынка Воронежа в Новую Усмань, а № 312Д связывает Новую Усмань с Отрожкой.