По двум пригородным воронежским маршрутам пустят новые автобусы с зарядками для телефонов

Как сообщили накануне, 29 ноября, в Телеграм-канале «Город и транспорт», автобусы KAMAZ-Vega будут оснащены электронным табло. Также воронежцы смогут зарядить свои мобильники прямо в салоне, так как автобусы оборудованы USB-разъемами. Новый современный транспорт также оборудован низкопольной задней площадкой для удобства пассажиров.