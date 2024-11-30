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Электробус «Генерал» обкатают на улицах Самары

Электробус будут тестировать в течение двух месяцев.

Инновационный электробус «Генерал» будут тестировать в Самаре в течение двух месяцев.

Транспорт, разработанный ПК «Транспортные системы», будут тестировать в городских условиях и изучать, как он покажет себя на предполагаемых маршрутах.

— У Самары уже есть опыт эксплуатации такого вида общественного транспорта, — заявил гендиректор ПК «Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Ранее такой электробус уже курсировал в Тольятти, Саратове, Череповце, Томске и других городах. По каким маршрутам он будет работать в Самаре, пока не уточняется.