«Образовательный завод» начнут строить в Петербурге в 2027 году

В Петербурге завершается чемпионат «Профессионалы». Одной из ведущих площадок состязаний стал электромашиностроительный колледж на Варшавской улице, где губернатор Александр Беглов провел совещание, сообщили в пресс-службе Смольного.
— Электромашиностроительный колледж — пример того, как чемпионат помогает настраивать профессиональное образование на решение экономических запросов города. Уже два года учебное заведение служит базовой организацией кластера «Машиностроение». Здесь учится более 1000 студентов, — отметил Беглов.
Именно на его территории прошел финал чемпионата по трем компетенциям: работа на токарных и фрезерных универсальных станках, а также производство металлоконструкций. От прошлых соревнований там остался образовательно-производственный полигон энергомашиностроения и металлобрабатывающей промышленности.
В ближайшем будущем на базе учебного учреждения также планируют открыть первый «образовательный завод». Его оборудуют современными станками. Это позволит студентам начать выпускать продукцию для действующих предприятий, например, для «Силовых машин». Ожидается, что объект начнут строить в 2027 году.