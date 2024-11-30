«Образовательный завод» начнут строить в Петербурге в 2027 году

Именно на его территории прошел финал чемпионата по трем компетенциям: работа на токарных и фрезерных универсальных станках, а также производство металлоконструкций. От прошлых соревнований там остался образовательно-производственный полигон энергомашиностроения и металлобрабатывающей промышленности.