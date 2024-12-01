Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 1 декабря

В Национальном банке озвучили курсы валют на 1 декабря 2024 года, воскресенье. Так, в первый день зимы государственный регулятор сохранил курсовые значения доллара, евро и российского рубля, которые были установлены перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, в воскресенье, 1 декабря, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5951 белорусского рубля, 1 евро — 3,7873 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,2927 белорусского рубля.
Отметим, что твуие же курсовые значения были определены Нацбанком и действовали в пятницу, 29 ноября, и в субботу, 30 ноября. На воскресенье, 1 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались.
Тем временем МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году.