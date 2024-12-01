Путин уточнил порядок весового и габаритного контроля транспортных средств

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Это касается прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств по требованию должностного лица.
Новая норма устанавливает, что контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых проводятся рейды в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, обязаны обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств по требованию должностного лица, осуществляющего рейд.
Это нововведение обусловлено необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.
Ранее Путин утвердил новые законы, регулирующие частную охранную и детективную деятельность. Одним из документов вводится понятие «частный детектив».