Путин уточнил порядок весового и габаритного контроля транспортных средств

Новая норма устанавливает, что контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых проводятся рейды в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, обязаны обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств по требованию должностного лица, осуществляющего рейд.