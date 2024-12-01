Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025−2027 годы

Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 триллиона рублей, в 2026 году — 41,84 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,154 триллиона рублей. Расходы при этом ожидаются в размере 41,469 триллиона рублей в 2025 году, 44,022 триллиона рублей в 2026 году и 45,915 триллиона рублей в 2027 году.