Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025−2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановые периоды 2026−2027 годов. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 триллиона рублей, в 2026 году — 41,84 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,154 триллиона рублей. Расходы при этом ожидаются в размере 41,469 триллиона рублей в 2025 году, 44,022 триллиона рублей в 2026 году и 45,915 триллиона рублей в 2027 году.
В результате, дефицит федерального бюджета составит 1,173 триллиона рублей в 2025 году, 2,181 триллиона рублей в 2026 году и 2,761 триллиона рублей в 2027 году.
Документ также включает прогнозы по валовому внутреннему продукту (ВВП): в 2025 году он составит 214,575 триллиона рублей (рост на 2,5%), в 2026 году — 230,568 триллиона рублей (рост на 2,6%), и в 2027 году — 248,313 триллиона рублей (рост на 2,8%).
Что касается уровня государственного долга, верхний предел внутреннего долга на 1 января 2026 года составит 29,385 триллиона рублей, на 1 января 2027 года — 34,046 триллиона рублей, а на 1 января 2028 года — 39,004 триллиона рублей. Верхний предел внешнего долга на 1 января 2026 года составит 61,1 миллиарда долларов, 1 января 2027 года — 59,2 миллиарда долларов, и на 1 января 2028 года — 56,5 миллиарда.
Уровень инфляции в 2025 году прогнозируется на уровне 4,5%, а в 2026 и 2027 годах — 4%.
Ранее Путин заявил, что ситуация с текущим курсом рубля находится под контролем, причины для паники отсутствуют. По словам Путина, колебания курса рубля определяются многими факторами сезонного характера.