Цены на кофе могут вырасти на 25% из-за погодных условий

Он отметил, что поставки кофе в Россию полностью зависят от импорта.
«Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20−25%», — уточнил Тренин.
По его словам, мировое производство кофе состоит из 70% арабики и 30% робусты. Бразилия является крупнейшим производителем кофе, обеспечивая около одной трети мирового спроса на арабику.
«Проблемы, связанные с засухой в Бразилии, продолжают оказывать давление на рынок», — уточнил эксперт.
В то же время, добавил он, во Вьетнаме, занимающем первое место по производству робусты, ожидается снижение урожая из-за тайфунов и недостатка дождей.
Он также обратил внимание, что раньше производители часто прибегали к использованию робусты для снижения стоимости кофейных смесей, но сейчас цены на нее практически сравнялись со стоимостью арабики.
Что касается Бразилии, то с апреля количество осадков в ключевых регионах, где выращивают кофе, значительно ниже обычных значений. Это оказывает негативное влияние на прогнозы по производству. Кроме того, засушливый период в регионе и ограниченные запасы способствуют изменению баланса спроса и предложения, что, в свою очередь, влияет на рост цен на кофе.
Бьет рекорды
Согласно данным торгов, в ноябре биржевые цены на кофе сорта арабика достигли нового рекордного уровня с 2011 года. Так, стоимость мартовского фьючерса увеличилась на 2,5% — до 3,107 доллара за фунт, или около 6,8 тысячи долларов за тонну.
Цена январских фьючерсов на кофе сорта робуста выросла на 6,54% — до 5,3 тысячи долларов за тонну.
На мировом рынке арабика дорожала каждый месяц с апреля по сентябрь, ее стоимость в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну. В октябре цена скорректировалась почти на 10%, однако с начала ноября снова начался рост — почти на 24%.