Цены на кофе могут вырасти на 25% из-за погодных условий

Что касается Бразилии, то с апреля количество осадков в ключевых регионах, где выращивают кофе, значительно ниже обычных значений. Это оказывает негативное влияние на прогнозы по производству. Кроме того, засушливый период в регионе и ограниченные запасы способствуют изменению баланса спроса и предложения, что, в свою очередь, влияет на рост цен на кофе.