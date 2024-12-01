Завод под Гродно начал выпускать экономичное «мусорное топливо» в гранулах

В Гродно на мусороперерабатывающем заводе начали получать «мусорное топливо», сообщала БелТА.
Полученное RDF-топливо из мусора станет экономичной альтернативой углю и газу, так как оно не менее калорийно, чем древесные гранулы.
Белорусское «мусорное топливо» будет поставляться на цементные заводы. Например, под Волковыском реализуется проект по сжиганию RDF-топливо. Это позволит замещать ископаемое топливо, чтобы снижать себестоимость и повышать энергетическую составляющую продукцию.
Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета уточнил, что первые тонны белорусского «мусорного топлива» уже прошли успешные испытания.
Также создание производства RDF-топлива планируется под Минском, на строящемся мусороперерабатывающем заводе. На самом большом в Беларуси и соседних странах мусороперерабатывающем заводе под Минском планируют создать замкнутый цикл с применением технологии, которая позволит перерабатывать отходы пластика в ПЭТ-флексу и гранулы, выпускать «мусорное топливо» для цементных заводов.
Ранее мы писали о том, что мусорное RDF-топливо используется в Беларуси.
Тем временем массовое ДТП с пятью автомобиля произошло в Минске на проспекте Независимости.