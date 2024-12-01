Завод под Гродно начал выпускать экономичное «мусорное топливо» в гранулах

Также создание производства RDF-топлива планируется под Минском, на строящемся мусороперерабатывающем заводе. На самом большом в Беларуси и соседних странах мусороперерабатывающем заводе под Минском планируют создать замкнутый цикл с применением технологии, которая позволит перерабатывать отходы пластика в ПЭТ-флексу и гранулы, выпускать «мусорное топливо» для цементных заводов.