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Завод под Гродно начал выпускать экономичное «мусорное топливо» в гранулах

Топливо из мусора начали выпускать в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно на мусороперерабатывающем заводе начали получать «мусорное топливо», сообщала БелТА.

Полученное RDF-топливо из мусора станет экономичной альтернативой углю и газу, так как оно не менее калорийно, чем древесные гранулы.

Белорусское «мусорное топливо» будет поставляться на цементные заводы. Например, под Волковыском реализуется проект по сжиганию RDF-топливо. Это позволит замещать ископаемое топливо, чтобы снижать себестоимость и повышать энергетическую составляющую продукцию.

Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета уточнил, что первые тонны белорусского «мусорного топлива» уже прошли успешные испытания.

Также создание производства RDF-топлива планируется под Минском, на строящемся мусороперерабатывающем заводе. На самом большом в Беларуси и соседних странах мусороперерабатывающем заводе под Минском планируют создать замкнутый цикл с применением технологии, которая позволит перерабатывать отходы пластика в ПЭТ-флексу и гранулы, выпускать «мусорное топливо» для цементных заводов.

Ранее мы писали о том, что мусорное RDF-топливо используется в Беларуси.

Тем временем массовое ДТП с пятью автомобиля произошло в Минске на проспекте Независимости.