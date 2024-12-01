В Казахстане вновь вспомнили про вывозные пошлины на нефтепродукты

Обычно вывозные пошлины устанавливаются с целью сохранения национальных ресурсов для предотвращения нежелательного экспорта товаров, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых. До сих пор «Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия» в редакции 2016 года содержал в себе такие позиции, как шкура рогатого скота, необработанная шерсть, лом черных и цветных металлов и проч.
С декабря 2024 года в перечень внесут мазут, битум, нефтяные дистилляты, присадки, растворители, и даже биодизель. Эти и другие товары при вывозе за границу Казахстана будут облагаться пошлиной в размере 60 долларов за тонну.
К защите стратегических интересов нефтяной отрасли данные меры не имеют никакого отношения. Министерство открыто говорит о том, что преследует одну только цель — фискальную.
«По результатам проведенной работы по данному предложению в целях изыскания дополнительных резервов по поступлению в бюджет Протоколом МВК одобрено установление ставок экспортных таможенных пошлин в размере 60 долларов за тонну на указанные выше нефтепродукты при их вывозе».
Следует отметить, что ещё 1 ноября Экспортная таможенная пошлина составляла 76 долларов за тонну. Почему Миннацэкономики Казахстана её снижает — неизвестно.
Экспортная таможенная пошлина (ЭТП) ранее распространялась только на сырую нефть, вывозимую на экспорт крупными компаниями, и поступала, минуя республиканский бюджет, в Национальный Фонд Казахстана (фонд будущих поколений — аналог стабфонда). Но на этот раз министерство финансов Казахстана предложило Миннацэкономики ещё 320 товарных позиции. Причина в том, что мини-НПЗ Казахстана (официально их свыше тридцати) нашли способ избегать уплаты обычных экспортных сборов, а также, введенный Минэнерго Казахстана, запрет на вывоз бензина и дизеля. Делают они это, изобретая всё новые и новые виды нефтепродуктов. Например, производители «нафты» (по сути, прямогонного бензина) обходили запрет на вывоз топлива и продолжали экспорт, установив свои Технические Условия к продукту, а, следовательно, изменив таможенный код.
Не без помощи специалистов Минэнерго Казахстан, таможенники тщательно изучили номенклатуру выпуска продукции мин-НПЗ, установили их видовую принадлежность, и внесли в перечень.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 декабря.