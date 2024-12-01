В Казахстане вновь вспомнили про вывозные пошлины на нефтепродукты

Экспортная таможенная пошлина (ЭТП) ранее распространялась только на сырую нефть, вывозимую на экспорт крупными компаниями, и поступала, минуя республиканский бюджет, в Национальный Фонд Казахстана (фонд будущих поколений — аналог стабфонда). Но на этот раз министерство финансов Казахстана предложило Миннацэкономики ещё 320 товарных позиции. Причина в том, что мини-НПЗ Казахстана (официально их свыше тридцати) нашли способ избегать уплаты обычных экспортных сборов, а также, введенный Минэнерго Казахстана, запрет на вывоз бензина и дизеля. Делают они это, изобретая всё новые и новые виды нефтепродуктов. Например, производители «нафты» (по сути, прямогонного бензина) обходили запрет на вывоз топлива и продолжали экспорт, установив свои Технические Условия к продукту, а, следовательно, изменив таможенный код.