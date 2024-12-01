«Мокрый лизинг» Аэрофлота улучшит авиасообщение с Приморьем

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о своих планах взять три самолета Airbus A330 в «мокрый лизинг» у компании iFLY. Это событие станет первым случаем в России, когда авиаперевозчик арендует самолеты вместе с экипажем. По информации пресс-службы «Аэрофлота», после получения новых лайнеров, парк компании будет насчитывать 15 самолетов Airbus A330.
Арендуемые самолеты будут использоваться для выполнения рейсов по территории России. В частности, в начале сотрудничества полеты на лайнерах iFLY будут осуществляться под кодом SU и направлены на увеличение частоты рейсов в такие города Дальнего Востока, как Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Это особенно актуально в период высокого спроса на авиаперевозки в указанные направления.
В дальнейшем «Аэрофлот» планирует интегрировать эти самолеты в свою регулярную маршрутную сеть на указанных направлениях. Специалисты компании подчеркивают, что это решение позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и увеличить количество доступных рейсов в регионы с высоким пассажиропотоком.