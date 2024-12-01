«Мокрый лизинг» Аэрофлота улучшит авиасообщение с Приморьем

Арендуемые самолеты будут использоваться для выполнения рейсов по территории России. В частности, в начале сотрудничества полеты на лайнерах iFLY будут осуществляться под кодом SU и направлены на увеличение частоты рейсов в такие города Дальнего Востока, как Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Это особенно актуально в период высокого спроса на авиаперевозки в указанные направления.