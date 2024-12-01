Комсомольский-на-Амуре самолёт SSJ-100 первым в России получил электронное лётное руководство

Авиастроители ПАО «Яковлев» разработали и сертифицировали для самолета SuperJet-100 первое в России электронное летное руководство. После прохождения всех проверок Росавиация одобрила главное изменение к сертификату, позволяющее включить в руководство компьютеризированный раздел по летным характеристикам. Это позволит быстрее и точнее готовить самолет к вылету, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Летное руководство самолета Superjet-100, собираемого в Комсомольске-на-Амуре, представляет собой основной документ, содержащий сведения, необходимые пилотам и другим сотрудникам авиакомпании для выполнения расчета взлета и посадки. Специалисты «Яковлева» разработали программу, с помощью которой эксплуатанты смогут быстрее, более удобно и эффективно рассчитать характеристики воздушного судна перед вылетом. Максимальная взлетная и посадочная масса, а также взлетные и посадочные скорости с учетом всех предусмотренных авиационными правилами ограничений теперь будут вычисляться с помощью специальной программы.
— Для удобства эксплуатантов самолета SuperJet-100 мы первыми в России получили сертификат на электронное летное руководство. Новейшая разработка не только сэкономит время на проведение предполетных расчетов, но и существенно повысит их точность. В ближайшее время мы намерены провести обучение сотрудников авиакомпаний, выпустить изменение в летное руководство и внедрить программное обеспечение, — рассказал главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров.
Напомним, в эксплуатации на сегодняшний день находится 159 самолетов SSJ-100, операторами этих машин являются семь российских авиакомпаний. А за два года количество импортозамещённых деталей самолета «Суперджет» увеличилось в пять раз.