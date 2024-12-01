Комсомольский-на-Амуре самолёт SSJ-100 первым в России получил электронное лётное руководство

Летное руководство самолета Superjet-100, собираемого в Комсомольске-на-Амуре, представляет собой основной документ, содержащий сведения, необходимые пилотам и другим сотрудникам авиакомпании для выполнения расчета взлета и посадки. Специалисты «Яковлева» разработали программу, с помощью которой эксплуатанты смогут быстрее, более удобно и эффективно рассчитать характеристики воздушного судна перед вылетом. Максимальная взлетная и посадочная масса, а также взлетные и посадочные скорости с учетом всех предусмотренных авиационными правилами ограничений теперь будут вычисляться с помощью специальной программы.