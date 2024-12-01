Высокий кредитный рейтинг Красноярского края подтвержден

«Комментируя заключение агентства, вице-премьер края Владимир Бахарь отметил, что выводы экспертов подтверждают эффективность проводимой в регионе бюджетной и налоговой политики, а кредитный рейтинг демонстрирует высокий уровень доверия к региону и наличие потенциала для дальнейшего развития», — отметили в правительстве.
Среди критериев, повлиявших на итоговую оценку, стали низкая долговая нагрузка и минимальные риски рефинансирования. В частности, в начале ноября госдолг региона оказался на 7% ниже, чем в начале года. Ожидается, что по итогам уходящего года соотношение долга к текущим доходам будет составлять только 15%.
Кроме того, повлияла диверсификация экономики Красноярского края.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что о параметрах бюджета Красноярского края на 2025 год.