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Высокий кредитный рейтинг Красноярского края подтвержден

КРАСНОЯРСК, 1 декабря, ФедералПресс. Кредитный рейтинг Красноярского края подтвержден на уровне АА+ (RU), прогноз «Стабильный». Об этом рассказали в региональном правительстве со ссылкой на данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Источник: ТАСС

«Комментируя заключение агентства, вице-премьер края Владимир Бахарь отметил, что выводы экспертов подтверждают эффективность проводимой в регионе бюджетной и налоговой политики, а кредитный рейтинг демонстрирует высокий уровень доверия к региону и наличие потенциала для дальнейшего развития», — отметили в правительстве.

Среди критериев, повлиявших на итоговую оценку, стали низкая долговая нагрузка и минимальные риски рефинансирования. В частности, в начале ноября госдолг региона оказался на 7% ниже, чем в начале года. Ожидается, что по итогам уходящего года соотношение долга к текущим доходам будет составлять только 15%.

Кроме того, повлияла диверсификация экономики Красноярского края.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что о параметрах бюджета Красноярского края на 2025 год.

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