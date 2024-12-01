Высокий кредитный рейтинг Красноярского края подтвержден

Среди критериев, повлиявших на итоговую оценку, стали низкая долговая нагрузка и минимальные риски рефинансирования. В частности, в начале ноября госдолг региона оказался на 7% ниже, чем в начале года. Ожидается, что по итогам уходящего года соотношение долга к текущим доходам будет составлять только 15%.