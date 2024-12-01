В Китае наблюдается спрос на сухое молоко из Башкирии

«Молочная продукция, выработанная молочноконсервным комбинатом из Мелеуза, прошла соответствующий досмотр. Отобранные пробы прошли прошли лабораторные испытания и соответствуют всем требованиям страны-импортера», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.
На очередную партию сухого молока из Башкирии выданы экспортные ветеринарные сертификаты 5 В в системе «Ecert».
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.