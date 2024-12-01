Белстат: минчане тратят на еду на 15% больше, чем жители регионов Беларуси

Стало известно, что жители Минска тратят на продукты больше денег, чем белорусы в регионах. Эта информация опубликована в брошюре Национального статистического комитета.
Так, по статистике каждый пятый белорус проживает в Минск. Также в столице обучается каждый второй студент или магистрант. При этом по данным Главного статуправления столицы, средний возраст минчанина составляет 40,6 лет.
Еще подсчитали, что на продукты питания домохозяйства в Минске тратят на 15,5% денег больше, чем домашние хозяйства в среднем по республике. Также минчане, как и другие белорусы, предпочитают покупать белорусские продукты.
Всего магазинами в январе-сентября 2024-го продано 72,5% белорусских продуктов.
В Белстате также уточнили, что средний чек белорусов (однодневный розничный товарооборот на душу населения) за десять месяцев текущего года составляет 25,9 белорусского рубля.
Также завод под Гродно начал выпускать экономичное «мусорное топливо» в гранулах.
А еще рождественский пост начался у католиков в Беларуси — его также называют Адвент.