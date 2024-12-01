Нацбанк не прячется: эксперт перечислил причины ослабления тенге

«Нацбанк не прячется, открыто рассказывает и объясняет, почему и что происходит. Это большой плюс, который повышает доверие к регулятору. Можно вспомнить даже то, что каждый месяц публикуются сообщения об операциях центробанка на валютном рынке с объяснением их причин. И в этот раз не скрывалось, что интервенции проводились. Что касается курса, то важно понимать, что в условиях рыночных правил Нацбанк может влиять на рынок в основном через базовую ставку и в крайних случаях — через валютные интервенции».