Порядок начисления коммуналки изменен для пустующих квартир в Беларуси

В Беларуси скорректировали порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги по пустующим квартирам недееспособных граждан, передает БелТА.
В частности, постановление Совмина (№ 825 от 11 ноября 2024-го) предусматривает внесение изменений в ряд документов, в том числе в правительственные постановления. Корректировки затрагивают вопросы порядка начисления платежей за ЖКУ.
Так, определяются дополнительные механизмы социальной защиты недееспособных граждан, которые постоянно проживают в учреждениях соцобслуживания. Например, если недееспособным гражданам принадлежит квартира, которая пустует, то их законные представители могут обратиться в расчетно-справочный центр по адресу жилища, чтобы коммуналка была начислена меньшая.
По субсидируемым тарифам оплата ЖКУ в этих случаях будет исчисляться с 1 декабря 2024-го. А, если в таких квартирах нет приборов учета воды, электроэнергии или газа, то плату за эти коммунальные услуги начислять не будут вообще. На данный же момент в таких квартирах плату начисляют исходя из условного количества граждан и по нормам потребления.
Кроме того, правительство ограничило период перерасчета за некоторые коммунальные услуги при выезде из постоянного места жительства на срок свыше 10 суток. Такой перерасчет можно будет осуществлять за период не более 3 трех лет.
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