Порядок начисления коммуналки изменен для пустующих квартир в Беларуси

По субсидируемым тарифам оплата ЖКУ в этих случаях будет исчисляться с 1 декабря 2024-го. А, если в таких квартирах нет приборов учета воды, электроэнергии или газа, то плату за эти коммунальные услуги начислять не будут вообще. На данный же момент в таких квартирах плату начисляют исходя из условного количества граждан и по нормам потребления.