Реконструкцию Горбатого моста в Советске оценили в 1,3 млрд рублей

Реконструкцию Горбатого моста в Советске оценили в 1,3 миллиарда рублей. Такие данные представил глава администрации муниципалитета Евгений Макаров во время выездного заседания правительства.
Горбатый мост сегодня в крайне неудовлетворительном состоянии. Проектно-сметная документация сделана, прошла экспертизу. Сейчас подаём заявку на выделение средств, — сказал Макаров.
Согласно данным из доклада главы администрации, на реализацию проекта требуется 1,33 миллиарда рублей. Реконструкция улучшит транспортную ситуацию в городе, обеспечит безопасное передвижение автомобилей и пешеходов и позволит оптимизировать маршрутную сеть.
Горбатый мост располагается на улице Маяковского. По данным портала Prussia39.ru, виадук над железнодорожными путями построили в конце XIX века. С того времени он изменился: верхнюю металлическую клёпаную конструкцию заменили связанными бетонными арками.