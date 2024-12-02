Проезд в автобусах Сочи подорожает со 2 декабря

С понедельника, 2 декабря, в Сочи вырастет стоимость проезда в автобусах, работающих по нерегулируемому тарифу. Речь идет об автобусах №№ 88, 115, 517, 534, 558.
В черте города проезд будет стоить 50 рублей в течение дня. В период с 05.00 до 07.00 и с 21.00 до последнего рейса пассажирам придется платить 55 рублей.
За пределами городской черты стоимость проезда согласно протяженности тарифного участка.
В департаменте транспорта и городского хозяйства Сочи сообщили, что вся информация о новой стоимости билетов будет размещена в салоне автобуса и на сайте администрации.
«По всем вопросам работы транспорта на линии просьба обращаться на единую “горячую” линию +7−918−665−2−665. Достаточно написать сообщение», — уточнили чиновники.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодаре проезд на общественном транспорте подорожал до 50 рублей с начала ноября. Повышение цены на проезд обосновали ростом коммунальных платежей, подорожанием запасных частей, комплектующих и ГСМ.