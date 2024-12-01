Премьер-министр Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса

Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» высказался о росте курса американской валюты в республике, объяснив, что протсходит с долларом.
В частности, рост доллара как к белорусскому, так и к российскому рублю, по словам Головченко, особой напряженности не вызывает. Премьер Беларуси считает скачки стоимости доллара временными, связанными с рядом внутренних и внешних факторов.
Так, Головченко упомянул лозунг новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы снова сделать Америку великой.
— Такие посылы воздействуют на международный финансовый рынок. Все ожидают, что доллар будет более сильным. Соответственно фьючерсы валютные уже учитывают эту поправку. Они вполне потом могут отыграть назад. Это, я бы сказал, такое больше эмоциональное решение, которое также влияет на инвесторов, — сказал глава Совета министров.
Белорусский рубль, по его словам, «автоматически сдевальвировался немного к доллару США» из-за плавающего валютного курса в республике и рыночного ценообразования.
— Но я подчеркну, что все время до этого белорусский рубль укреплялся к американской валюте, — заметил Роман Головченко.
Премьер напомнил об экономической политике страны, которая вселяет уверенность в белорусской валюте.
— Об этом говорит и устойчивый рост наших депозитов в банковской системе — как физических лиц, так и юридических лиц, чего не было очень долгое время. Одновременно сокращаются депозиты в иностранной валюте, то есть люди переводят депозиты в иностранной валюте в депозиты в нашей национальной валюте, — аргументировал глава правительства страны.
Также Роман Головченко привел динамику купли-продажи валют.
— И в прошлом году, и в этом году население и бизнес выступают чистыми продавцами валюты. То есть это помогает увеличивать золотовалютные резервы государства, которые сегодня находятся на безопасном уровне, превышают $8 млрд в эквиваленте, — сказал премьер.
Главные иностранные валюты для белорусской экономики, по словам премьера, — российский рубль и китайский юань.
— Это валюта наших основных торговых партнеров и тех дружественных стран, которые с нами рассчитываются в этой валюте, подчеркнул Головченко.
Тем временем стало известно, что итальянская полиция задержала белоруса без места жительства, который обокрал два ресторана на шесть тысяч евро. А в белорусском Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки.
Также Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».