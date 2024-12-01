Премьер-министр Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса

— Такие посылы воздействуют на международный финансовый рынок. Все ожидают, что доллар будет более сильным. Соответственно фьючерсы валютные уже учитывают эту поправку. Они вполне потом могут отыграть назад. Это, я бы сказал, такое больше эмоциональное решение, которое также влияет на инвесторов, — сказал глава Совета министров.