Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Головченко заявил о 13% роста реальной зарплаты в Беларуси

Премьер-министр Головченко сказал о 13% роста реальной зарплаты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко заявил телеканалу «Беларусь 1» о 13% роста реальной зарплаты в республике.

В частности, белорусский премьер отметил:

— Рост заработной платы, реальной, подчеркиваю, у нас сейчас составляет 13%. Это уже с поправкой на инфляцию, которая также держится сейчас в параметрах прогноза.

Также премьер-министр Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.

Еще Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.

А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».