Премьер-министр Головченко заявил о 13% роста реальной зарплаты в Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко заявил телеканалу «Беларусь 1» о 13% роста реальной зарплаты в республике.
В частности, белорусский премьер отметил:
— Рост заработной платы, реальной, подчеркиваю, у нас сейчас составляет 13%. Это уже с поправкой на инфляцию, которая также держится сейчас в параметрах прогноза.
Также премьер-министр Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.
Еще Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».