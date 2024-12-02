Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 декабря после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 29 ноября, и на выходных в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря соответственно, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля подрос. Ощутимее других при этом скорректирован курс американской валюты.