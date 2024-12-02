Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 декабря после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 2 декабря 2024 года, понедельник. Так, перед выходными, ощутимо поднялись курсовые значения доллара и евро, однако опустился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 2 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5701 белорусского рубля, 1 евро — 3,7701 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,2981 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 29 ноября, и на выходных в субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря соответственно, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля подрос. Ощутимее других при этом скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении на 2 декабря, понедельник, валютные курсы изменились на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0250 белрубля, курс 1 евро уменьшился на 0,0172 белрубля, а курс 100 российских рублей вырос на 0,0054 белрубля.
Тем временем МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году.