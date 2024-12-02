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Волгоградцам перечислили редкие вакансии с необычным функционалом

Аналитики hh.ru составили рейтинг таких профессий на ноябрь 2024 года.

Рынок труда в регионе демонстрирует активный рост с увеличением числа вакансий на 11% по сравнению с концом прошлого года.

Начинает рейтинг редких вакансий с необычным функционалом промышленный альпинист. Этот специалист будет заниматься тепловой изоляцией и антикоррозийной защитой на высоте. Работодатель предлагает заработную плату от 154 тыс. рублей.

Еще одна интересная вакансия — водолаз. В его обязанности будет входить выполнение водолазных спусков на глубинах до 10 метров, а также проверка состояния технологического оборудования насосных станций и сетей. Зарплата составляет от 69 тыс. рублей до вычета налогов, с возможностью релокации в Магнитогорск.

Существует также вакансия дробильщика металлокорда. Этот работник будет отвечать за дробление и измельчение металлокорда с использованием специального оборудования, а также за его ремонт и обслуживание. Предлагаемая зарплата — от 52 тыс. рублей до вычета налогов.

Наконец, еще одна редкая вакансия — изготовитель творога, где доход составляет до 35 тыс. рублей до вычета налогов.

занятость