Волгоградцам перечислили редкие вакансии с необычным функционалом

Рынок труда в регионе демонстрирует активный рост с увеличением числа вакансий на 11% по сравнению с концом прошлого года.
Начинает рейтинг редких вакансий с необычным функционалом промышленный альпинист. Этот специалист будет заниматься тепловой изоляцией и антикоррозийной защитой на высоте. Работодатель предлагает заработную плату от 154 тыс. рублей.
Еще одна интересная вакансия — водолаз. В его обязанности будет входить выполнение водолазных спусков на глубинах до 10 метров, а также проверка состояния технологического оборудования насосных станций и сетей. Зарплата составляет от 69 тыс. рублей до вычета налогов, с возможностью релокации в Магнитогорск.
Существует также вакансия дробильщика металлокорда. Этот работник будет отвечать за дробление и измельчение металлокорда с использованием специального оборудования, а также за его ремонт и обслуживание. Предлагаемая зарплата — от 52 тыс. рублей до вычета налогов.
Наконец, еще одна редкая вакансия — изготовитель творога, где доход составляет до 35 тыс. рублей до вычета налогов.