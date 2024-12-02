Волгоградцам перечислили редкие вакансии с необычным функционалом

Еще одна интересная вакансия — водолаз. В его обязанности будет входить выполнение водолазных спусков на глубинах до 10 метров, а также проверка состояния технологического оборудования насосных станций и сетей. Зарплата составляет от 69 тыс. рублей до вычета налогов, с возможностью релокации в Магнитогорск.