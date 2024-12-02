Сотрудники Volkswagen выйдут на забастовку против сокращений в Германии

Сотрудники немецкого автомобильного концерна Volkswagen выйдут на забастовку 2 декабря. Подробности сообщил представитель промышленного профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грегер в беседе с DPA.
По его словам, рабочие выступят против сокращения мест в Германии. Забастовки будут иметь предупредительный характер.
Мероприятия начнутся сразу после истечения срока договоренности между профсоюзом и концерном. Сотрудники обещали не выходить на забастовки до начала декабря.
Автоконцерн Volkswagen готовится к недовольствам. Приняты целевые меры по обеспечению экстренных поставок.
«Мы хотим свести к минимуму воздействие забастовки на наших клиентов и партнеров и наши промышленные предприятия», — указано в сообщении.
Предполагается, что ситуация разрешится после переговоров между IG Metall и Volkswagen. Совещания назначены на 9 декабря.
Напомним, что предыдущие переговоры прошли 30 октября. В ходе них Volkswagen предложил снизить зарплату на 10 процентов. До этого концерн хотел закрыть три завода в стране, что привело бы к исчезновению десятка тысяч рабочих мест. Под угрозой закрытия находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche.