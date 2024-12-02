Советский рекорд по вылову иваси в Хабаровском крае может быть побит в 2025 году

Во Владивостоке состоялось заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета, на котором было заявлено, что, согласно исследованиям, в Охотском море содержится достаточный объем минтая и сардины иваси, это, в свою очередь, должно привести к увеличению добычи этих видов рыб в полтора раза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На сегодняшний день на Дальнем Востоке выловлено более 1,8 млн тонн минтая. В морях Дальнего Востока отмечается тенденция к росту запаса этого вида рыб. Эффективность промысла в 2025 году прогнозируется не ниже, чем в 2024 году.
— У нас хорошие результаты по добыче минтая в Охотском море, а также по сардине иваси. В прошлом году вылов иваси превысил 500 тыс. тонн, на данный момент флот показывает опережение показателей прошлого года более чем на 40 тыс. тонн. Я считаю, наш ориентир — рекорд Советского Союза, когда было добыто 890 тыс. тонн. К этому нужно стремиться, — сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Также он добавил, что в текущем году проведены экспедиции, в ходе которых выполнена оценка состояния запасов. Исследования показали стабильную величину биомассы, определена оптимальная промысловая нагрузка.
Кроме того, по словам Ильи Шестакова, есть предпосылки для роста добычи сайры. Так, он отметил, что в последние годы вылов этого вида практически не осуществлялся. Необходимо рассмотреть возможность возобновления промысла, к этому вопросу Росрыболовство намерено вернуться весной 2025 года.