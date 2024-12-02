Советский рекорд по вылову иваси в Хабаровском крае может быть побит в 2025 году

— У нас хорошие результаты по добыче минтая в Охотском море, а также по сардине иваси. В прошлом году вылов иваси превысил 500 тыс. тонн, на данный момент флот показывает опережение показателей прошлого года более чем на 40 тыс. тонн. Я считаю, наш ориентир — рекорд Советского Союза, когда было добыто 890 тыс. тонн. К этому нужно стремиться, — сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.