Названы города, где проще всего взять «Семейную ипотеку»

«Покупатели квартир, даже те, кто подпадает под условия льготной семейной ипотеки, сейчас поставлены в очень сложные рамки. Во-первых, часто им сразу приходится вносить больше 20% — из-за высокой стоимости квартир и ограниченного кредитного лимита. Во-вторых, сейчас многие банки требуют уже не 20%, а 30% и даже 50% первоначального взноса. В-третьих, реальная зарплата во многих регионах не позволяет взять льготную ипотеку, — говорит гендиректор портала “МИР КВАРТИР” Павел Луценко. — В этих обстоятельствах спрос на жилье, в частности на новостройки, упал до минимума. И, с учетом того, что ЦБ пока не обещает снижения ключевой ставки, не очень понятно, когда случится восстановление».