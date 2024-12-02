Названы города, где проще всего взять «Семейную ипотеку»

Аналитики изучили ситуацию в городах-миллионниках — сколько в реальности составит первоначальный взнос и ежемесячный платеж льготника по «Семейной ипотеке» за двухкомнатную квартиру. Предполагалось, что зарплата одного из супругов (средняя по региону по данным Росстата) идет на погашение кредита, а второго — на текущие расходы.
Результаты показали, что в Москве при средней стоимости новой «двушки» в 22 586 699 рублей и лимите кредита в 12 000 000 рублей в качестве первоначального взноса семье придется отдать 10 586 699 рублей, что гораздо больше требуемых госпрограммой 20%. Доля этого взноса составит целых 47% от стоимости жилья. То есть чтобы купить квартиру по льготной «Семейной ипотеке», москвичам придется почти половину всей суммы накопить самостоятельно.
Похожая ситуация складывается и в Казани, где нужно внести в банк даже больше — 48% от стоимости жилья. В Нижнем Новгороде — 44%, в Краснодаре — 35%.
Из 16 миллионников только в четырех городах средние цены на квартиры позволяют внести действительно 20% — это Красноярск, Волгоград, Воронеж и Пермь. Питерцы и ростовчане почти попали в число счастливчиков — там первоначальный взнос составит 21% и 23% соответственно.
Однако поздравлять жителей этих городов рано — несмотря на то, что они укладываются в нормативный первоначальный взнос, требуемый при ипотеке доход превышает средний по региону. Так, в Волгограде зарплата составляет в среднем 58 437 рублей в месяц, а в банках (по расчетам ипотечного калькулятора) попросят подтвердить 67 000 рублей. В Воронеже она тоже недостаточна — 60 999 рублей против требуемых банком 72 000. Так же обстоят дела в Питере и Ростове.
В целом из 16 городов всего в четырех реальный средний доход дотягивает до нужного при ипотеке. Помимо Красноярска и Перми, больше требуемого он будет в Казани и Екатеринбурге. В Москве и Новосибирске он почти доходит до необходимой для одобрения заявки суммы.
Таким образом, Красноярск и Пермь побеждают в нашем рейтинге: там и первоначальный взнос составляет минимальные 20%, и зарплата позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку. Жителям остальных миллионников придется искать средства для высокого первого взноса или искать работу с оплатой выше среднего по региону.
«Покупатели квартир, даже те, кто подпадает под условия льготной семейной ипотеки, сейчас поставлены в очень сложные рамки. Во-первых, часто им сразу приходится вносить больше 20% — из-за высокой стоимости квартир и ограниченного кредитного лимита. Во-вторых, сейчас многие банки требуют уже не 20%, а 30% и даже 50% первоначального взноса. В-третьих, реальная зарплата во многих регионах не позволяет взять льготную ипотеку, — говорит гендиректор портала “МИР КВАРТИР” Павел Луценко. — В этих обстоятельствах спрос на жилье, в частности на новостройки, упал до минимума. И, с учетом того, что ЦБ пока не обещает снижения ключевой ставки, не очень понятно, когда случится восстановление».
Парадокс ситуации еще и в том, что банкам не хватает выделенных государством лимитов для льготного кредитования, говорит исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
«В итоге они регулярно останавливают работу даже по одобренным заявкам льготников, что рушит планы заемщиков. Формально меры поддержки есть, на деле воспользоваться ими все труднее. Учитывая планы ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики, в ближайший квартал проблем у заемщиков-льготников станет еще больше, особенно в столицах. Но вопреки всему онлайн-спрос на семейную ипотеку продолжает расти. К началу зимы количество запросов к осеннему пику прибавило 20%, что говорит о востребованности госпрограммы», — отмечает Баджурак.