Стоимость квадратного метра в Челябинске обогнала официальную инфляцию

Анализ ситуации, который провели аналитики компании «Этажи», показал, что только шести российских городах-миллионниках средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья оказалась выше цифр официальной инфляции. Как пишут «Извести» со ссылкой на данные Росстата, в этом списке есть и Челябинск. В южноуральском мегаполисе средняя цена квадратного метра выросла с начала года на 7,5%. Это шестой результат по стране.