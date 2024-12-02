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Стоимость квадратного метра в Челябинске обогнала официальную инфляцию

Специалисты рынка недвижимости сравнили рост средних цен на «квадрат» во «вторичке» с официальной инфляцией.

Источник: РИА "Новости"

Анализ ситуации, который провели аналитики компании «Этажи», показал, что только шести российских городах-миллионниках средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья оказалась выше цифр официальной инфляции. Как пишут «Извести» со ссылкой на данные Росстата, в этом списке есть и Челябинск. В южноуральском мегаполисе средняя цена квадратного метра выросла с начала года на 7,5%. Это шестой результат по стране.

По динамике роста цен Челябинск обогнали Нижний Новгород (плюя 14%), Казань (плюс 13,9%), Ростов-на-Дону (плюс 8,4%), Воронеж (плюс 8,3%) и Самара (плюс 8,1%). Соседний с Челябинском Екатеринбург показал рост в 5%, а Уфа — в 4,9%.

недвижимость
инфляция