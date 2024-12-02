Названо, за сколько лет челябинцы способны накопить миллион

Исследование данного вопроса провели аналитики РИА «Новости». Чтобы составить рейтинг, они оценили сразу несколько показателей. Среди них срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате и доля работников, которые не могут накопить миллион рублей за 10 лет стажа.