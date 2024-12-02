Названо, за сколько лет челябинцы способны накопить миллион

Исследование данного вопроса провели аналитики РИА «Новости». Чтобы составить рейтинг, они оценили сразу несколько показателей. Среди них срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате и доля работников, которые не могут накопить миллион рублей за 10 лет стажа.
Челябинская область в этом рейтинге заняла 40 место. Накопить миллион рублей челябинцы способны за 7 лет и 9 месяцев. А десяти лет не хватит для накопления миллиона рублей у 14,9% жителей региона.
Среди регионов Уральского федерального округа в этом вопросе Челябинская область занимает пятое место. На первом месте в УрФО расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (накопить миллион рублей ямальцы могут за 4,6 лет, 2 место в стране). На последнем месте на Урале оказалась Курганская область (8,7 лет, 60 место в стране).