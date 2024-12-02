SIPRI оценил, сколько заработали мировые производители оружия в 2023 году

Французские компании столкнулись с общим снижением доходов на 8,5%, заработав 25,5 миллиарда долларов. Это связано, в частности, с падением продаж в аэрокосмическом секторе. Также снизились доходы ряда трансъевропейских и итальянских компаний. Итальянские производители в сумме заработали 12,4 миллиарда долларов, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Среди трансъевропейских компаний снижение доходов составило 1,5%, их совокупный оборот достиг 21 миллиарда долларов. Это связано с уменьшением заказов на аэрокосмическую и военную продукцию, в частности, на боевые самолеты и другие крупные проекты.