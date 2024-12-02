SIPRI оценил, сколько заработали мировые производители оружия в 2023 году

В 2023 году доход крупнейших мировых производителей вооружения и военных услуг составил 632 миллиарда долларов, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в ежегодном отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Наибольший рост зафиксирован в России (+40%) и на Ближнем Востоке (+18%). Российские компании увеличили производство оборонной техники, включая системы ПВО, ракеты и беспилотники, что связано с военным конфликтом в Украине. Совокупные доходы российских производителей составили 25,5 миллиарда долларов.
В Северной Америке, где сосредоточены компании из США и Канады, общий рост доходов составил 2,4%, достигнув 318 миллиардов долларов. Американские производители внесли основную часть этой суммы — 317 миллиардов долларов, что составляет половину мировых доходов от продажи вооружения. Однако две крупнейшие компании в регионе столкнулись с незначительным спадом доходов из-за проблем с цепочками поставок, особенно в авиационной и противоракетной отраслях.
В Европе доходы 27 компаний увеличились на 0,2%, составив 133 миллиарда долларов (21% мирового объема). Наибольший рост в регионе продемонстрировала компания, производящая ядерные боеголовки, с увеличением на 16%. Немецкие производители заработали 10,7 миллиарда долларов, увеличив свои доходы на 7,5%. Единственная украинская компания в списке увеличила выручку на 69%, достигнув 2,2 миллиарда долларов.
Китай, занимая вторую позицию после США, обеспечил доходы в размере 103 миллиардов долларов. При этом у ряда китайских корпораций отмечено снижение доходов из-за экономического спада. Рост был также зафиксирован в Индии, Японии и Южной Корее, где компании воспользовались внутренним спросом и экспортными контрактами.
Французские компании столкнулись с общим снижением доходов на 8,5%, заработав 25,5 миллиарда долларов. Это связано, в частности, с падением продаж в аэрокосмическом секторе. Также снизились доходы ряда трансъевропейских и итальянских компаний. Итальянские производители в сумме заработали 12,4 миллиарда долларов, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Среди трансъевропейских компаний снижение доходов составило 1,5%, их совокупный оборот достиг 21 миллиарда долларов. Это связано с уменьшением заказов на аэрокосмическую и военную продукцию, в частности, на боевые самолеты и другие крупные проекты.
Таким образом, общий рост доходов в сфере производства вооружения был обеспечен преимущественно за счет компаний из России, США и ряда азиатских стран, тогда как европейские производители в некоторых сегментах столкнулись с падением оборота.
Тем временем стало известно, что минобороны РФ подало иск к красноярскому АО «Информационные спутниковые системы», производящему космические аппараты, с требованием взыскать с организации 4,6 млрд руб. неустойки по госконтракту.