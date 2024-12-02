Компания жёлтых «сеток» снова вывозит вторсырьё в Новосибирске

«На сегодняшний день МУП “САХ” принадлежит больше половины ёмкостей для сбора вторсырья в Новосибирске. Жесть, пластик, стекло и макулатуру из них вывозит специальный мусоровоз регионального оператора», — говорится в сообщении пресс-службы МУП «САХ».