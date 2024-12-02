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Компания жёлтых «сеток» снова вывозит вторсырьё в Новосибирске

МУП «САХ» и ГК «Тайгер-Сибирь» договорились после жалоб от жителей.

Источник: МУП САХ

В Новосибирске снова начали вывозить вторсырьё (пластик, жесть, стекло, макулатура) — МУП «САХ» и ГК «Тайгер-Сибирь» договорились после ряда разногласий. Ситуацию объяснили в пресс-службе «Спецавтохозяйства».

Напомним, ГК «Тайгер-Сибирь» является собственником жёлтых «сеток» и зелёных «кубов», вывозит из них мусор.

В октябре 2024 года жители города стали жаловаться на перевернутые и переполненные данные контейнеры. На время разбирательств «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз.

Теперь консенсус достигнут. «САХ» дополнительно поставил 421 контейнер для вторсырья во все районы Новосибирска, а также Кольцово и Краснообск.

«На сегодняшний день МУП “САХ” принадлежит больше половины ёмкостей для сбора вторсырья в Новосибирске. Жесть, пластик, стекло и макулатуру из них вывозит специальный мусоровоз регионального оператора», — говорится в сообщении пресс-службы МУП «САХ».

ЖКХ