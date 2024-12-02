Компания жёлтых «сеток» снова вывозит вторсырьё в Новосибирске

В Новосибирске снова начали вывозить вторсырьё (пластик, жесть, стекло, макулатура) — МУП «САХ» и ГК «Тайгер-Сибирь» договорились после ряда разногласий. Ситуацию объяснили в пресс-службе «Спецавтохозяйства».
Напомним, ГК «Тайгер-Сибирь» является собственником жёлтых «сеток» и зелёных «кубов», вывозит из них мусор.
В октябре 2024 года жители города стали жаловаться на перевернутые и переполненные данные контейнеры. На время разбирательств «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз.
Теперь консенсус достигнут. «САХ» дополнительно поставил 421 контейнер для вторсырья во все районы Новосибирска, а также Кольцово и Краснообск.
«На сегодняшний день МУП “САХ” принадлежит больше половины ёмкостей для сбора вторсырья в Новосибирске. Жесть, пластик, стекло и макулатуру из них вывозит специальный мусоровоз регионального оператора», — говорится в сообщении пресс-службы МУП «САХ».