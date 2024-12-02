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Подали в суд: прокуратура Омска требует решить проблему золоотвала у «ТЭЦ-5»

Прокуратура Омска обязала «ТГК-11» ликвидировать подтопления из-за золоотвала.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения законодательства в связи с подтоплениями в районе золоотвала АО «Территориальная генерирующая компания 11».

Установлено, что «ТГК 11» не приняло достаточных мер по отводу воды из золоотвала, в результате чего останавливались насосы для откачки воды. Администрации Омска и Омского района также не предприняли мер для установления причин и устранения подтоплений в микрорайоне Осташково, селах Ульяновка и Морозовка.

В связи с этим прокуратура направила иск в Центральный районный суд Омска с требованием обязать ТГК 11 провести работы по откачке воды, контролировать состояние гидротехнических сооружений, а муниципальные власти — организовать комплексное водоотведение с затопленных территорий.

Суд принял исковое заявление к производству.

Как ранее писала «КП-Омск», на объектах ТГК-11 нашли более 400 нарушений, более половины компания устранила. Кроме Омска, в число проштрафившихся городов попали соседний Новосибирск, Юрга, Новокузнецк, Иркутск и несколько других городов.

экология
Прокуратура