Подали в суд: прокуратура Омска требует решить проблему золоотвала у «ТЭЦ-5»

Установлено, что «ТГК 11» не приняло достаточных мер по отводу воды из золоотвала, в результате чего останавливались насосы для откачки воды. Администрации Омска и Омского района также не предприняли мер для установления причин и устранения подтоплений в микрорайоне Осташково, селах Ульяновка и Морозовка.