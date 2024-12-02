Оператор «Дружбы» допустил диверсию в числе причин повреждения газопровода

Другой случай произошел в октябре 2022 года. Тогда утечка тоже была обнаружена на одной из ниток «Дружбы» примерно в 70 км от города Плоцка. Российская «Транснефть» тогда отметила, что Польша продолжала принимать нефть, что свидетельствовало о наличии у польской стороны соответствующих резервуаров для ее закачки.