Спустя два года Кингисепп дождался отходов

Как уже писал «Ъ-СПб», предполагаемый объем отходов в регионе в 2025 году составит 776,5 тыс. тонн (см. «Ъ-СПб» от 27.09.2024). Губернатор Александр Дрозденко неоднократно заявлял, что старые полигоны будут постепенно закрываться и рекультивироваться. Тем не менее, согласно последней редакции Территориальной схемы по обращению с отходами в Ленинградской области, некоторые полигоны ТКО в 47-м регионе продолжат в следующем году принимать мусор из Санкт-Петербурга. Так как Северная столица — город федерального значения, создание комплексов для размещения твердых коммунальных отходов в ее границах запрещено. В документе указано, что в 2025-м в Ленобласти петербургские отходы разместят на объектах ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчине и ООО «Эко Плант» в Тосненском районе. Запланированный объем размещения отходов Петербурга на полигоне в Гатчине — 1 млн тонн, в Тосненском районе — 600 тыс. тонн.