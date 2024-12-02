Спустя два года Кингисепп дождался отходов

«Важный день. Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе получил разрешение на ввод. Ленобласть на деле переходит на современную сортировку, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов. Впереди — получение лицензии и старт работ», — написал в конце прошлой недели в своем Telegram-канале глава 47-го региона. Как рассказали в пресс-службе оператора по обращению с отходами в Ленинградской области — УК «ООЛО», объект начнет принимать мусор в первом квартале следующего года, после получения лицензии Роспотребнадзора.
КПО «Кингисепп» — первый инвестиционный проект УК «ООЛО» в рамках так называемой мусорной реформы в России. Стоимость завода оценивалась в 4 млрд рублей. 2,98 млрд выделила ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) из средств, полученных от размещения облигаций (см. «Ъ-СПБ» от 21.03.2023).
КПО «Кингисепп» позволит обрабатывать 100% входящего потока отходов, образующихся в восьми южных районах Ленобласти. Ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявлял, что из этого мусора ежегодно будет отбираться 48 тыс. тонн вторсырья, а 96 тыс. тонн пищевых отходов — перерабатываться в компост (см. «Ъ-СПб» от 07.06.2024).
Как уже писал «Ъ-СПб», предполагаемый объем отходов в регионе в 2025 году составит 776,5 тыс. тонн (см. «Ъ-СПб» от 27.09.2024). Губернатор Александр Дрозденко неоднократно заявлял, что старые полигоны будут постепенно закрываться и рекультивироваться. Тем не менее, согласно последней редакции Территориальной схемы по обращению с отходами в Ленинградской области, некоторые полигоны ТКО в 47-м регионе продолжат в следующем году принимать мусор из Санкт-Петербурга. Так как Северная столица — город федерального значения, создание комплексов для размещения твердых коммунальных отходов в ее границах запрещено. В документе указано, что в 2025-м в Ленобласти петербургские отходы разместят на объектах ООО «Новый Свет — Эко» в Гатчине и ООО «Эко Плант» в Тосненском районе. Запланированный объем размещения отходов Петербурга на полигоне в Гатчине — 1 млн тонн, в Тосненском районе — 600 тыс. тонн.