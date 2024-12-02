Власти отчитались о решении главной проблемы общественного транспорта Екатеринбурга

«Брутто-контракты на работу трамваев и троллейбусов действуют с 1 августа. Главной задачей нововведения стало решение кадрового вопроса. К концу года заметны результаты: количество специалистов, работающих в Гортрансе, впервые за много лет начало расти», — заявили представители мэрии.
С начала года на работу приняли:
- 107 водителей (9 — в начале года, 37 — к июню, 107 — к началу ноября);
- 192 кондуктора (12 — в начале года, 94 — к июню, 192 — к началу ноября);
- 47 слесарей (4 — в начале года, 21 — к июню, 47 — к началу ноября).
С начала года средняя зарплата водителя выросла с 61 711 до 96 640 рублей, кондукторов — с 48 296 до 69 982, а слесарей — с 46 189 до 70 273.
В течение года количество открытых вакансий сократилось:
- с 332 до 218 (водители трамваев);
- со 150 до 69 (водители троллейбусов);
- с 1 262 до 1087 (кондукторы).
Но ситуация с водителями автобусов, на работу которых брутто-контракты еще не заключили, осталась без изменений. В начале года городу были нужны 357 таких специалистов, в июле — 367, а к ноябрю — 363. То есть дефицит сохранился на том же уровне.
Реформу транспорта глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил еще в марте. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую постоянно жалуются жители.
Порядок предоставления средств на проведение транспортной реформы ранее утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Предельный уровень софинансирования — 90%. Помимо перехода на брутто-контракты автобусов с 1 февраля запланировано обновление подвижного состава, организация Центра управления перевозками, выделение полос для общественного транспорта на улицах города, а также обновление тарифного меню.