Премьер Головченко рассказал о росте ВВП на примере парикмахера и строителей, копающих яму

Он отметил, что в названном случае ВВП вроде бы упал на 50 рублей, добавив, что «вроде плохо, но с другой стороны создалась новая ячейка общества». Премьер-министр подчеркнул, что ВВП можно увеличить и для этого в Беларуси есть целый арсенал средств: от наращивания бюджетных расходов прямых до либерализации режимов, уменьшения налогов и так далее.