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Премьер Головченко рассказал о росте ВВП на примере парикмахера и строителей, копающих яму

Головченко объяснил рост ВВП на примере парикмахера и строителей, копающих яму.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко в интервью «Беларусь 1» объяснил рост ВВП на примере парикмахера и строителей, копающих яму.

Говоря про рост ВВП, глава белорусского правительства привел несколько примеров. К примеру, если строители выкопают, а затем закопают яму, то за два вида работ они получат зарплату. Он пояснил, что в указанном случае ВВП прирастет, однако прогресса не будет.

Головченко привел еще один пример. Например, клиентка ходит каждый месяц к парикмахеру-мужчине на стрижку и платит за это 50 рублей.

— То есть ВВП каждый месяц прирастает на ваши 50 рублей. Но потом у вас возникли чувства, и вы вышли замуж за этого мастера. И теперь он вас стрижет дома совершенно бесплатно.

Он отметил, что в названном случае ВВП вроде бы упал на 50 рублей, добавив, что «вроде плохо, но с другой стороны создалась новая ячейка общества». Премьер-министр подчеркнул, что ВВП можно увеличить и для этого в Беларуси есть целый арсенал средств: от наращивания бюджетных расходов прямых до либерализации режимов, уменьшения налогов и так далее.

— Разогнать можно его любыми способами, в том числе за счет эмиссии, но это не будет иметь никакого веса или никакого влияния, если такой рост будет сопровождаться инфляцией, — заметил Головченко.

По его словам, в данном случае доходы будут дополнительно съедаться инфляцией, а это значит, что люди не почувствуют никакого улучшения уровня жизни.

Тем временем премьер-министр Роман Головченко заявил о 13% роста реальной зарплаты в Беларуси.

Кроме того, Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.

Также глава белорусского правительства сказал, что европейский бизнес устал от санкций против Беларуси.