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Премьер-министр рассказал, почему для Беларуси юань важнее доллара

Для Беларуси главные иностранные валюты сейчас все-таки российский рубль и китайский юань. Таким мнением поделился премьер-министр Роман Головченко в эфире «Первого информационного» телеканала. ﻿

Источник: Reuters

Глава правительства пояснил, что речь идет о валюте «наших основных торговых партнеров и тех дружественных стран, которые с нами рассчитываются в этой валюте».

Комментируя укрепление доллара к белорусскому рублю, Роман Головченко подчеркнул, что «не видит никакой напряженности в этом вопросе». Укрепление американской валюты он назвал «временным явлением, которое связано со многими внутренними и внешними факторами», в том числе выборами в США.

Банкиры спрогнозировали курс белорусского рубля в 2025 году.

Премьер-министр подчеркнул, что белорусы стали больше верить в национальную валюту.

Об этом говорит и устойчивый рост наших депозитов в банковской системе — как физических лиц, так и юридических, чего не было очень долгое время. Одновременно сокращаются депозиты в иностранной валюте, их переводят в депозиты в нашей национальной валюте.

Он также сделал акцент на том, что очень важна динамика на рынке покупки и продажи валют, а в последние два года население и бизнес выступают чистыми продавцами валюты — это помогает увеличивать золотовалютные резервы государства, которые превышают $8 млрд в эквиваленте.

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