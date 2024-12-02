Премьер-министр рассказал, почему для Беларуси юань важнее доллара

Глава правительства пояснил, что речь идет о валюте «наших основных торговых партнеров и тех дружественных стран, которые с нами рассчитываются в этой валюте».
Комментируя укрепление доллара к белорусскому рублю, Роман Головченко подчеркнул, что «не видит никакой напряженности в этом вопросе». Укрепление американской валюты он назвал «временным явлением, которое связано со многими внутренними и внешними факторами», в том числе выборами в США.
Банкиры спрогнозировали курс белорусского рубля в 2025 году.
Премьер-министр подчеркнул, что белорусы стали больше верить в национальную валюту.
Об этом говорит и устойчивый рост наших депозитов в банковской системе — как физических лиц, так и юридических, чего не было очень долгое время. Одновременно сокращаются депозиты в иностранной валюте, их переводят в депозиты в нашей национальной валюте.
Он также сделал акцент на том, что очень важна динамика на рынке покупки и продажи валют, а в последние два года население и бизнес выступают чистыми продавцами валюты — это помогает увеличивать золотовалютные резервы государства, которые превышают $8 млрд в эквиваленте.