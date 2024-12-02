С 2020 года белорусский экспорт вырос в 5,5 раза

Роман Головченко также рассказал, что трудной, но очень важной задачей была полная переориентация выпавшего санкционного экспорта. И ее удалось решить: не просто заместили долю, а нарастили экспорт. В итоге доля стран т. н. дальней дуги в общей экспортной корзине выросла с 11 до 20%.