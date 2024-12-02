С 2020 года белорусский экспорт вырос в 5,5 раза

Головченко отметил, что рост экспорта произошел «с $7 с хвостиком млрд до $40 млрд». Он подчеркнул, что для нашей страны это «очень неплохой показатель, который подтверждает, что со стратегией у нас все в порядке».
Роман Головченко также рассказал, что трудной, но очень важной задачей была полная переориентация выпавшего санкционного экспорта. И ее удалось решить: не просто заместили долю, а нарастили экспорт. В итоге доля стран т. н. дальней дуги в общей экспортной корзине выросла с 11 до 20%.
По мнению премьер-министра, в обозримой перспективе Беларусь восстановит европейский рынок. Он также отметил, что наша страна продолжает работать на рынке ЕС по тем товарным позициям, которые не ограничивают сами европейцы.
«На разных уровнях слышим сигналы со стороны деловых кругов европейского бизнеса, что они тоже крайне устали от этой безумной политики своих властей. Она в первую очередь наносит урон интересам собственного же бизнеса и собственных людей», — добавил Головченко.