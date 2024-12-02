Белорусские нефтяники обновили исторический рекорд бурения горных пород

Так, коллектив Светлогорского управления буровых работ прошел бурением 31 250 м горных пород за ноябрь.



Это, как подчеркнули на предприятии, лучший результат за всю историю. Предыдущее рекордное значение — 26 793 м — было зафиксировано в августе этого года.



Главным источником успеха на предприятии называют сплоченность и командную работу.



Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.