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Белорусские нефтяники обновили исторический рекорд бурения горных пород

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники обновили исторический рекорд бурения горных пород, сообщили БЕЛТА на предприятии «Белоруснефть».

Источник: Reuters

Так, коллектив Светлогорского управления буровых работ прошел бурением 31 250 м горных пород за ноябрь.

Это, как подчеркнули на предприятии, лучший результат за всю историю. Предыдущее рекордное значение — 26 793 м — было зафиксировано в августе этого года.

Главным источником успеха на предприятии называют сплоченность и командную работу.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

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