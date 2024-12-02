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В Башкирии отремонтировали 128,3 км железнодорожных путей

128,3 километра путей на Куйбышевской железной дороге с апреля по ноябрь 2024 года отремонтировали в Башкирии, сообщили в пресс-службе КЖД. Также специалисты заменили 49 стрелочных переводов.

Источник: Башинформ

Известно, что основные работы велись на главном ходу Куйбышевской магистрали, где обновлены участки на перегонах Шингак-Куль — Чишмы, Кабаково — Карламан, Тавтиманово — Урман, Алкино — Юматово, Биянка — Симская, Приютово — Аксаково, Урман — Улу-Теляк, пути на станциях Бензин, Миньяр и Биянка. Наибольшее же число стрелочных переводов заменили на станциях Дема, Аксеново, Симская, Биянка, Раевка и Улу-Теляк.

«Планомерная модернизация и ремонт пути направлены на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности ж/д перевозок и пропускной способности, а также увеличение скоростей движения грузовых поездов до 90 км/ч, а пассажирских поездов — до 120 км/ч», — прокомментировали в КбшЖД.