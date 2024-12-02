В Башкирии отремонтировали 128,3 км железнодорожных путей

«Планомерная модернизация и ремонт пути направлены на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности ж/д перевозок и пропускной способности, а также увеличение скоростей движения грузовых поездов до 90 км/ч, а пассажирских поездов — до 120 км/ч», — прокомментировали в КбшЖД.