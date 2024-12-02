Стало известно, как за год изменились зарплаты свердловчан

В организациях бюджетной сферы показатели средней заработной платы за январь — сентябрь следующие: в образовании — 59 502 рубля, в сфере культуры — 68 188 рублей, в здравоохранении — 67 500 рублей. На сегодня количество вакансий в Свердловской области достигло 48 627, число безработных при этом — 8 256 человек. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составил 0,39%.