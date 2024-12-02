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Стало известно, как за год изменились зарплаты свердловчан

В январе — сентябре средняя зарплата в Свердловской области составила 75 245 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 21,9%. Соответствующие данные регионального департамента по труду и занятости населения приводит областная Федерация профсоюзов в своем telegram-канале.

Региональный показатель отстает от общероссийского — средняя зарплата по стране составляет 83 709 рублей. На Среднем Урале больше всего зарабатывают в сфере промышленности — средняя зарплата в этой отрасли — 84 245 рублей.

В организациях бюджетной сферы показатели средней заработной платы за январь — сентябрь следующие: в образовании — 59 502 рубля, в сфере культуры — 68 188 рублей, в здравоохранении — 67 500 рублей. На сегодня количество вакансий в Свердловской области достигло 48 627, число безработных при этом — 8 256 человек. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составил 0,39%.