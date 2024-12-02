Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк

«В рамках реализации решения Правительства о покупке акций АО “Казатомпром” в Национальный фонд Нацбанк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема. В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО “Казатомпром” была завершена».