ЕАБР назвал причины роста зарплат в Беларуси

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась в октябре на 13%, после 12,5% в сентябре, сообщили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.
Аналитики банка отметили, что в бюджетном секторе республики рост реальных заработных плат отстает от среднего уровня и составил в октябре 9,7%.
«Высокий рост оплаты труда в частном секторе связан с ситуацией на рынке труда. Наблюдается устойчивый рост числа вакансий на 19,9% в октябре на фоне сокращения количества занятых в экономике на 0,6%», — говорится в обзоре.
В ЕАБР также обратили внимание, что уровень безработицы в третьем квартале составил 2,9%, что является историческим минимумом.