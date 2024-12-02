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ЕАБР назвал причины роста зарплат в Беларуси

По мнению аналитиков банка, росту заработной платы в республике поспособствовала ситуация на рынке труда.

Источник: ЕАБР

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась в октябре на 13%, после 12,5% в сентябре, сообщили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.

Аналитики банка отметили, что в бюджетном секторе республики рост реальных заработных плат отстает от среднего уровня и составил в октябре 9,7%.

«Высокий рост оплаты труда в частном секторе связан с ситуацией на рынке труда. Наблюдается устойчивый рост числа вакансий на 19,9% в октябре на фоне сокращения количества занятых в экономике на 0,6%», — говорится в обзоре.

В ЕАБР также обратили внимание, что уровень безработицы в третьем квартале составил 2,9%, что является историческим минимумом.