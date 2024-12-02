До $900 млн планирует продать Нацбанк из Нацфонда в декабре

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.