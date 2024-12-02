В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России

ТАШКЕНТ, 2 дек — РИА Новости. Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает центробанк республики.
По данным ЦБ, в январе-октябре текущего года объём денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,6 миллиарда долларов, в том числе из России — до 9,8 миллиарда (плюс 35%, или 78% всех денежных трансфертов из-за рубежа).
«Наблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объёма международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнёрах, принимающих трудовых мигрантов… К примеру, согласно данным открытых источников, средний размер предлагаемой заработной платы в основных сферах деятельности мигрантов в России увеличился на 38%», — говорится в материалах ЦБ, размещенных на сайте регулятора.
В частности, заработная плата среди трудовых мигрантов в сфере строительства в России выросла на 55%, доставки — на 48%, услугах такси и ресторана — на 46%, грузоперевозок — на 14%. А в числе других факторов роста ЦБ также отмечает диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны. В частности, за рассматриваемый период объём денежных переводов, полученных из США, вырос до 470 миллионов долларов (увеличение на 37%), Южной Кореи — до 458 миллионов долларов (рост в 1,7 раза), стран ЕС — до 340 миллионов долларов (в 1,4 раза).
В ноябре ЦБ прогнозировал, что объем денежных переводов из-за рубежа в Узбекистан по итогам всего года может вырасти на 30%, до 15 миллиардов долларов, а к 2028 году — уже до 20 миллиардов долларов. При этом влияние курса доллара к рублю и состояния экономики России на объём переводов будет постепенно снижаться (без учёта шоковых событий).
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона — в России.