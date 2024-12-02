В Узбекистане объяснили рост денежных переводов из России

В частности, заработная плата среди трудовых мигрантов в сфере строительства в России выросла на 55%, доставки — на 48%, услугах такси и ресторана — на 46%, грузоперевозок — на 14%. А в числе других факторов роста ЦБ также отмечает диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны. В частности, за рассматриваемый период объём денежных переводов, полученных из США, вырос до 470 миллионов долларов (увеличение на 37%), Южной Кореи — до 458 миллионов долларов (рост в 1,7 раза), стран ЕС — до 340 миллионов долларов (в 1,4 раза).