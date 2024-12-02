Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции

В изменениях установили однозначные требования в тех случаях, когда была необходимость уточнения. Например, в части семейной косметики возникало много вопросов и разночтений: нужно ли применять требования к такой продукции как к детской, в семье ведь могут быть дети. Изменениями же определено, что на упаковке семейной косметики обязательно нужно указывать минимальный возраст пользователей, в зависимости от которого будут применять те или иные требования.