Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Уточнена область применения техрегламента в отношении парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия. Эта норма касается, например, увлажняющего крема, нанесенного на детские подгузники, или антицеллюлитной пропитки джинсов», — говорится в сообщении.
Кроме того, обновили понятийный аппарат техрегламента. Установили возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных.
В отношении упаковки средств гигиены полости рта установили требование о необходимости контроля первого вскрытия.
Также ввели запрет на использование в названии парфюмерно-косметической продукции торговых наименований зарегистрированных лекарств или медизделий.
Вступление в силу изменений окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, отметили в пресс-службе ЕЭК.
В изменениях установили однозначные требования в тех случаях, когда была необходимость уточнения. Например, в части семейной косметики возникало много вопросов и разночтений: нужно ли применять требования к такой продукции как к детской, в семье ведь могут быть дети. Изменениями же определено, что на упаковке семейной косметики обязательно нужно указывать минимальный возраст пользователей, в зависимости от которого будут применять те или иные требования.
Изменения вступят в силу через год после их официального опубликования за исключением отдельных положений, уточнили в ЕЭК.